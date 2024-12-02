بسبب مديونية 1.4 مليون جنيه.. حجز إداري على شقة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالحجز الإداري على شقة بالدور الثاني العلوي في برج الشروق، والذي يخص جمعية الشيخ زايد للإسكان التعاوني. تم تشميع الشقة لحين تسوية الوضع وفقًا للوائح والقوانين.

يأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية لاسترداد الأراضي بما عليها من مستحقات، مع الحفاظ على المنشآت لصالح الدولة، وتطبيق القانون على المتعدين والمتقاعسين عن سداد المستحقات أو الرافضين للتقنين.

وقد أصدر اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد المديونيات المتأخرة وتطبيق القانون بحسم.

من جانبه، أكد اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم الحجز الإداري على الشقة المذكورة بسبب عدم سداد المديونية المتأخرة والبالغة 1.4 مليون جنيه لصالح لجنة التخطيط العمراني. وتم تنفيذ هذا الإجراء من خلال لجنة مكونة من رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، نائب رئيس الحي، ومسؤول وحدة الحجز الإداري بحي ثالث، بالإضافة إلى مسؤول من لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة.