أنهى حياته في حظيرة مهجورة.. قرار النيابة ضد قاتل صديقه في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر أحمد عبدالله، وكيل نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تحت إشراف المستشار محمد شلوف، رئيس النيابة، بحبس المتهم "حازم.ش.ف.ح"، 30 عامًا، فلاح، ويقيم في عزبة حماد التابعة لقرية محلة مالك مركز دسوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني المحدد، وذلك عن التهم الموجهة إليه بقتل صديقه العشريني عمدًا بغرض سرقة هاتفه المحمول.

كانت مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ قد كشفت، اليوم الإثنين، لغز العثور على جثة فلاح في منتصف العقد الثاني من عمره، وبها ضربات بالرأس في حظيرة ملحقة بمزرعة مهجورة بناحية قرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بعثور أهالي قرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق على جثة المدعو "أحمد.ح.ج.ع.غ"، 25 عامًا، فلاح، ويقيم في نفس القرية، به ضربات بالرأس، وغارقًا في دمائه.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ. وتبين أن الحظيرة ملحقة بمزرعة مهجورة ملك موظف من أهالي القرية.

كما انتقل أحمد عبدالله، وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار محمد شلوف، رئيس النيابة، إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة للواقعة، ومناظرة جثة المجني عليه ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن الواقعة.

شكل اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه، لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو "حازم.ش.ف.ح"، 30 عامًا، فلاح، ويقيم في عزبة حماد التابعة لقرية محلة مالك مركز دسوق، وذلك بغرض سرقة هاتفه المحمول.

وكشفت التحريات وفحص فريق البحث الجنائي أن المتهم استدرج المجني عليه إلى حظيرة المواشي، مكان وقوع الحادث، وبعد وصول المجني عليه إلى المكان، باغته المتهم بالضرب على رأسه بفأس، محدثًا إصابته التي أودت بحياته. كما سرق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وأخفى أداة الجريمة.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث الجنائي، أقر بصحتها، وبإرشاده عن الأداة المستخدمة في الواقعة جرى ضبطها بعد التخلص منها بإلقائها في أحد المساقط المائية بزمام قرية محلة مالك.

حُرر بذلك المحضر رقم 11814 لسنة 2024 إداري مركز شرطة دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.