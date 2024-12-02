العثور على طفل رضيع أمام عيادة طبيب في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عثر أهالي منطقة قليوب البلد على طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، بجوار دار عمر بن الخطاب للأيتام، بدائرة قسم قليوب في محافظة القليوبية. ولم يتعرف عليه أحد من سكان المنطقة أو المترددين على العيادة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن العثور على طفل رضيع أمام عيادة خاصة في دائرة القسم.

على الفور، انتقل ضباط قسم شرطة قليوب إلى مكان الواقعة، وتبين وجود الطفل حديث الولادة، دون أن يتمكن أحد من التعرف عليه من قبل الأهالي أو المتواجدين بالعيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الطفل إلى مستشفى قليوب العام لفحص حالته الصحية. كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق. وقد أمرت النيابة بإيداع الطفل في دار رعاية عمر بن الخطاب للأيتام، وسرعة تفريغ الكاميرات المحيطة بالعيادة والدار.