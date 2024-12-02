أعدا فيلما بقتل طفل شبرا.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الدارك ويب" للغد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، نظر قضية مقتل طفل على يد متهمين قاما بتصوير مقاطع مرئية للتمثيل بجثته بغرض التربح من بيعها عبر الإنترنت، إلى جلسة الغد لمشاهدة باقي تسجيلات الأحراز.

تفاصيل القضية

القضية، المعروفة إعلاميًا بـ"الدراك ويب"، تحمل رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، وتضم المتهمين "طارق. أ ع" (29 عامًا)، عامل مقهى مقيم بشارع الجامع، و"أحمد. ع" (15 عامًا)، طالب مقيم بدولة الكويت.

بحسب التحقيقات، وقعت الجريمة في 15 أبريل 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث قتل المتهمان الطفل أحمد محمد سعد محمد عمدًا مع سبق الإصرار.

دوافع الجريمة

أظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول ارتكب الجريمة بتحريض ومساعدة المتهم الثاني، مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه. قام المتهم الأول بتحضير عقاقير طبية وحزام جلدي لتنفيذ الجريمة، واستدرج الطفل إلى منزله مدعيًا تقديم هدية له. بعد تخدير الطفل بمشروب يحتوي على العقاقير، قام بخنقه بحزام حتى فارق الحياة.

وجهت النيابة للمتهم الأول تهمتي القتل العمد والخطف باستخدام الحيلة، حيث استدرج الطفل بعيدًا عن أعين المراقبين. أما المتهم الثاني، فقد اتُهم بالتحريض والمساعدة من خلال تقديم المعلومات حول العقاقير المستخدمة في الجريمة.

تستند النيابة في اتهاماتها إلى مواد قانونية تعاقب على الجرائم المرتكبة، وفقًا للمادة 290 من قانون العقوبات.