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تحولت الجثة إلى أشلاء.. مصرع شخص أسفل عجلات القطار في بني سويف

09:09 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

مصرع شخص أسفل عجلات القطار

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه مساء اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم مع قطار في مدينة بني سويف، حيث تحولت جثته إلى أشلاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع "عاطف. م. ط"، 40 عامًا، مقيمًا في قرية طوة التابعة لمركز ببا، أسفل عجلات القطار أمام مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف. وكان الضحية قد عبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدى إلى وقوع الحادث.

انتقلت على الفور سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق في الحادث.

الجثة عجلات القطار بني سويف مديرية أمن مشرحه
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