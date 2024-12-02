لماذا كافأ محافظ الدقهلية ممرضة وحدة طب الأسرة بـ"البرامون"؟

الدقهلية - رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بقرية البرامون، وذلك تقديرًا لحسن أدائها، وحفاظها على المظهر العام للمهنة، واهتمامها الشديد في أداء مهام عملها داخل الوحدة.

وقال محافظ الدقهلية: "أحسنت معاملة المرضى ولم تعلم بوجودي داخل الوحدة، وهي نموذج يحتذى به في حسن الأداء، ويجب أن تتكافأ تقديرًا لجهودها".

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها المحافظ اليوم الإثنين لوحدة طب الأسرة بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة، حيث التقى حنان حمزة، الممرضة بالوحدة، وأشاد بتفانيها في العمل، وتميزها، وحسن معاملتها للمرضى المترددين على الوحدة.

وأكد المحافظ أن هذه المكافأة تأتي تشجيعًا لها على الاستمرار في أدائها المتميز والمظهر اللائق، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا من رسالة مهنة التمريض كواحدة من "ملائكة الرحمة" الذين يستحقون الاحترام والتقدير لدورهم الهام في تخفيف آلام المرضى.

وأشار مرزوق إلى أن المكافأة هي حق وواجب تجاه المتميزين في كافة القطاعات، بهدف تشجيعهم على الاستمرار في تميزهم وتحفيز الآخرين لتحقيق الأفضل.

كما بعث المحافظ بتحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية وفرق التمريض في الوحدة على المظهر المشرف والأداء المتميز، والذي انعكس على رضا المرضى المترددين على الوحدة بعد الزيارة المفاجئة.