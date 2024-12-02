دموعها سالت مرتين.. والدة "طفل مراغة" بعد إحالة والده للمفتي: حق ابني رجع (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

"النار في قلبي بردت، وهتتطفى لما ينفذوا فيه حكم الإعدام"؛ عبّرت "عائشة. ا"، عن ارتياحها لقرار محكمة جنايات سوهاج بإحالة أوراق طليقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإعدامه، بعد إدانته بقتل ابنهما البالغ من العمر 10 سنوات.

أمام مقر محكمة جنايات سوهاج، وقفت الأم تبكي حاملة بروازًا لصورة ابنها المجني عليه، تعبيرًا عن فرحتها بالقصاص، بينما حكت لمصراوي، كيف أنها لم تعرف طعم الراحة منذ مقتل ابنها بهذه الطريقة الوحشية على يد والده.

تعود الواقعة إلى نوفمبر 2023، حين أبلغت الأم عن اختفاء ابنها "عبدالمعز. ب" الذي كان بحضانتها بحكم قضائي. حيث كشفت التحريات أن والد الطفل، "بخيت. م"، قتله بدافع الانتقام بسبب خلافات حول الحضانة.

اعترف المتهم بأنه احتفظ بابنه لديه دون علم الأم، وبعد رفض الطفل الإقامة معه، اعتدى عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم كتم أنفاسه حتى وفاته. تخلص الأب من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكي، غطاه بالخرسانة وأخفاه في منزله.

وقضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، اليوم، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وحُددت جلسة فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وقد أثارت هذه الجريمة موجة غضب واسعة في سوهاج، خاصة بعد انتشار التفاصيل البشعة التي رواها المتهم.

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