فأس غارقة ومزرعة مجهولة.. اللحظات الأخيرة في حياة فلاح محلة مالك بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، لغز العثور على جثة فلاح في منتصف العقد الثاني من العمر وبها ضربات بالرأس في حظيرة ملحقة بمزرعة مهجورة بناحية قرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق.كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بعثور أهالي بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق على جثة المدعو "أحمد.ح.ج"، 25 عامًا، فلاح، يقيم بنفس القرية وبه ضربات بالرأس، غارقًا في دمائه.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين أن الحظيرة ملحقة بمزرعة مهجورة ملك موظف من أهالي القرية.

كما انتقل أحمد عبدالله، وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار محمد شلوف، رئيس النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة للواقعة، ومناظرة جثة المجني عليه ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن الواقعة.

شكّل اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية ضم العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن مرتكب الواقعة المدعو "حازم.ش.ف.ح"، 30 عامًا، فلاح، ويقيم بعزبة حماد التابعة لقرية محلة مالك مركز دسوق، وذلك بغرض سرقة هاتفه المحمول.

وكشفت التحريات وفحص فريق البحث الجنائي عن المتهم استدرج المجني عليه إلى حظيرة المواشي مكان وقوع الحادث وبعد وصول المجني عليه للمكان باغته المتهم بالضرب على رأسه بفأس محدثًا إصابته التي أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وأخفى أداة الجريمة.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث الجنائي أقر بصحتها وبإرشاده عن الأداة المستخدمة في الواقعة جرى ضبطها بعد التخلص منها بإلقائها في أحد المساقط المائية بزمام قرية محلة مالك. وحُرر بذلك المحضر رقم 11814 لسنة 2024 إداري مركز شرطة دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.