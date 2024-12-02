الحريق الثاني في شهر.. ألسنة النيران تتصاعد في نادي المعلمين بالإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى موقع "مصراوي" بثًا مباشرًا رصد خلاله تفاصيل الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الإثنين، في قاعة أفراح شهيرة داخل نادي المعلمين بمنطقة سيدي جابر، على كورنيش الإسكندرية.

الحريق هو الثاني الذي يشهده نادي المعلمين خلال 25 يومًا، إذ التهمت النيران كافيه شهير مكون من 3 طوابق داخل النادي نفسه في 2 نوفمبر الماضي، دون تسجيل إصابات.

وتلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل قاعة أفراح في منطقة سيدي جابر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية مدعومة بـ 8 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين نشوب حريق بقاعة أفراح شهيرة داخل نادي المعلمين على كورنيش الإسكندرية، فيما تبين من المعاينة التهام النيران لمحتوياتها.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي قاعات ومنشآت النادي. وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.