مدير نادي المعلمين بالإسكندرية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل الحريق المروع: "ما حدث كارثة" (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال الدكتور سمير النيلي، مدير عام نادي المعلمين، إن الحريق الذي اندلع بقاعة الأفراح المكشوفة داخل النادي، خلف خسائر مادية دون تسجيل إصابات، مؤكدًا عدم امتداد النيران لأي سيارات بساحة الانتظار.

وأضاف مدير النادي، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن عمال النادي حاولوا في البداية السيطرة على الحريق باستخدام طفايات الحريق، إلا أن سرعة الرياح ساهمت في تزايد النيران.

وتابع النيلي: "بالطبع ما حدث كارثة وتسبب في تدمير قاعة الأفراح بالكامل.. ولكن نحمد الله أن النيران لم تمتد إلى باقي منشآت النادي.. ربنا يعوض على مستأجر القاعة المتضررة".

وأشار إلى أن الحريق ليس الأول وقد يكون بسبب ماس كهربائي، قائلًا: "النيران بدأت صغيرة جدًا وسرعان ما اشتعلت بسبب المواد القابلة للاشتعال وسرعة الرياح".

وأشاد مدير نادي المعلمين بجهود قوات الحماية المدنية بالإسكندرية والتي وصلت إلى موقع الحريق خلال دقائق معدودة، مؤكدًا أن الحريق لم يؤثر على سير العمل داخل نادي المعلمين بالإسكندرية ويستقبل الرواد بصورة طبيعية.

وتلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل قاعة أفراح بمنطقة سيدي جابر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين نشوب حريق بقاعة أفراح شهيرة داخل نادي المعلمين على كورنيش الإسكندرية، وتدمير محتوياتها بالكامل.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي قاعات ومنشآت النادي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ويعد الحريق هو الثاني الذي يشهده نادي المعلمين خلال 25 يومًا، إذ التهمت النيران كافيه شهير مكون من 3 طوابق داخل النادي نفسه في 2 نوفمبر الماضي، دون تسجيل إصابات.