إخماد حريق نادي المعلمين بكورنيش الإسكندرية.. والمعاينة: النيران التهمت قاعة الأفراح -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الاثنين، في قاعة أفراح شهيرة داخل نادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل قاعة أفراح بمنطقة سيدي جابر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 8 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق بقاعة أفراح شهيرة داخل نادي المعلمين على كورنيش الإسكندرية، فيما تبين من المعاينة التهام النيران لمحتوياتها.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي قاعات ومنشآت النادي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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