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8 سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية -صور

04:32 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    حريق هائل في كافيه بكورنيش الإسكندرية (10)
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    سيارات إطفاء لإخماد حريق قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 8 سيارات إطفاء جهودها لإخماد الحريق الهائل الذي نشب، مساء اليوم الاثنين، في قاعة أفراح شهيرة بجوار نادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمنطقة سيدي جابر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق بقاعة أفراح شهيرة بجوار نادي المعلمين على كورنيش الإسكندرية.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني.

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قوات الحماية المدنية كورنيش الإسكندرية حريق كافيه منطقة سيدي جابر نادي المعلمين
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