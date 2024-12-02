رئيس مدينة أبو زنيمة يتابع سير عمل محطة تحلية مياه البحر -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى اللواء عماد فكري رئيس مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، جولة تفقدية بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، يرافقه العقيد أحمد يونس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع أبوزنيمة، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على مدى صلاحية المياه التي تقدم للمواطنين.

وتابع رئيس المدينة، خلال الجولة الأقسام المختلفة بالمحطة، واستمع لشرح وافي عن العمل داخل كل قسم,

وأكد رئيس المدينة، أن المحطة مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية لتحلية المياه، مشيدًا بنسبة نقاوة المياه التي تصل إلى مستوى المياه المعدنية، ومستوى الصيانة والنظافة والتشغيل بالمحطة.

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع أبوزنيمة، أنه حدث تغييرات كبيرة في أوقات التشغيل بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات المواطنين بالمدينة، خاصة في حالة حدوث أي عطل خط مياه النيل القادم إلى المدينة.

وأكد أن دور محطة التحلية يتجلى في أوقات الطوارئ كحدوث كسر أو ما شابه ذلك في خط مياه النيل، كون يجري الضخ والاعتماد على المحطة لحين القيام بالإصلاحات اللازمة.

وأشار إلى أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف متر مكعب يومي، إضافة إلى مخزون استراتيجي بخزانات المحطة بنفس الكمية.