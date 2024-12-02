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بالصور.. محافظ أسوان يفاجئ التجار بجولة تفتيشية للتأكد من الأسعار

04:03 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    محافظ أسوان يفاجئ التجار بجولة تفتيشية (4)
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    محافظ أسوان يفاجئ التجار بجولة تفتيشية (5)
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    محافظ أسوان يفاجئ التجار بجولة تفتيشية (6)
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    محافظ أسوان يفاجئ التجار بجولة تفتيشية (3)
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    محافظ أسوان يفاجئ التجار بجولة تفتيشية (8)
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    محافظ أسوان يفاجئ التجار بجولة تفتيشية (9)
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    محافظ أسوان يفاجئ التجار بجولة تفتيشية (7)
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أسوان – إيهاب عمران:

فاجأ اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عدد من محلات الجزارة وسويقة الخضروات والفاكهة والسوبر ماركت والصيدليات بزيارة ميدانية للاطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة.

ووجه المحافظ، بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية ، والتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار ، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الاحتياجات الأساسية له على الوجه الأكمل.

كما حرص محافظ أسوان على الاستماع لشكاوى ومطالب عدد من المواطنين الذين التقى بهم أثناء جولته التفقدية، مكلفاً المسئولين بسرعة التدخل لتلبية هذه المطالب وفقاً للإمكانيات المتاحة.

محافظ أسوان جولة تفتيشية ضبط الأسعار أسوان
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