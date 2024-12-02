لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حريق هائل في كافيه شهير بكورنيش الإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل| فيديو وصور

04:00 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حريق كافيه في سيدي جابر
  • عرض 8 صورة
    حريق كافيه في سيدي جابر
  • عرض 8 صورة
    حريق كافيه في سيدي جابر
  • عرض 8 صورة
    حريق كافيه في سيدي جابر
  • عرض 8 صورة
    حريق كافيه في سيدي جابر
  • عرض 8 صورة
    حريق كافيه في سيدي جابر
  • عرض 8 صورة
    حريق كافيه في سيدي جابر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نشب حريق في كافيه شهير بجوار نادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية، عصر اليوم الاثنين، ما تسبب في تصاعد ألسنة النيران والدخان.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل كافيه بمنطقة سيدي جابر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق بكافيه شهير بجوار نادي المعلمين على كورنيش الإسكندرية.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني.

حريق الإسكندرية كورنيش الإسكندرية الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. محافظ أسوان يفاجئ التجار بجولة تفتيشية للتأكد من الأسعار

إعلان

إعلان

زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني؟