حريق هائل في قاعة أفراح شهيرة بكورنيش الإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل| فيديو وصور

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نشب حريق في قاعة أفراح شهيرة بجوار نادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية، عصر اليوم الاثنين، ما تسبب في تصاعد ألسنة النيران والدخان.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل قاعة أفراح بمنطقة سيدي جابر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب الحريق في القاعة بجوار نادي المعلمين على كورنيش الإسكندرية.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني.