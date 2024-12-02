لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

غلق وغرامة 50 ألف جنيه.. محافظ أسوان يتوعد أصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

03:15 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل كمال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان، منطقة سوق السيل الجديد لمتابعة الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والقضاء على العشوائيات وفتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على هذه المنطقة الحيوية

وشدد كمال على عدم التجاوز ووضع السلع والمعروضات المختلفة على الأرصفة لمنع الزحام بالمنطقة ، مع تكرار المرور الدورى على السوق

وكلف المسئولين بالوحدة المحلية بالتنسيق المستمر مع القيادات الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل، وشرطة المرافق، بمواصلة التعامل السريع مع أى تعديات أو إشغالات بالأسواق، وهو الذى يتكامل مع إقامة سويقات ومواقف جديدة على أعمال التغطية التى تمت على مصرف السيل من الناحية الجنوبية ليتم تفريغ منطقة السيل من التكدس بالشكل المطلوب.

إسماعيل كمال أسوان المحلات غرامات مالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تحقيقات مذبحة طوخ: الضحايا ماتوا خنقًا بالغاز

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة