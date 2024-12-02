غلق وغرامة 50 ألف جنيه.. محافظ أسوان يتوعد أصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان، منطقة سوق السيل الجديد لمتابعة الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والقضاء على العشوائيات وفتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على هذه المنطقة الحيوية

وشدد كمال على عدم التجاوز ووضع السلع والمعروضات المختلفة على الأرصفة لمنع الزحام بالمنطقة ، مع تكرار المرور الدورى على السوق

وكلف المسئولين بالوحدة المحلية بالتنسيق المستمر مع القيادات الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل، وشرطة المرافق، بمواصلة التعامل السريع مع أى تعديات أو إشغالات بالأسواق، وهو الذى يتكامل مع إقامة سويقات ومواقف جديدة على أعمال التغطية التى تمت على مصرف السيل من الناحية الجنوبية ليتم تفريغ منطقة السيل من التكدس بالشكل المطلوب.