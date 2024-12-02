الشرقية تحقق قفزة في مشروعات الشباب.. "مشروعك" يوفر آلاف فرص العمل

الشرقية - ياسمين عزت:



وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وفي هذا السياق أشار محافظ الشرقية، إلى تنفيذ 20 ألف و636 مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3 مليار و 301 مليون و 732 ألف جنيها، وتوفير 55 ألف و 338 فرصة عمل للشباب، منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 2 ديسمبر 2024.



وأوضح العربي الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها مشروع تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب ورشة موبيليا وغيرها من المشاريع.



وأضاف "مدير مشروعك"، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2637 مشروع بقيمة 400 مليون و204 ألف و309 جنيها، كما يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق منهم حي أول وثان، ووصلت المشروعات إلى 2775 مشروع بقيمة 388 مليون و173 ألف جنيها، ويليه مركز الحسينية بإجمالي مشروعات بلغت 867 مشروع بقيمة 365 مليون و825 ألف جنيها.

وجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.