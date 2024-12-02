محافظ المنيا يشهد توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل -صور

المنيا- جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي مع شركة “سيمكس”، في حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأكد المحافظ، أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، ويهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، بما يعزز من جهود المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعم المستثمرين وفتح آفاق استثمارية جديدة وخاصة فى محافظات الصعيد .

وأشار المحافظ إلى أن المصنع، الذي أُقيم على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية المحلية، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، مضيفاً أن هذا المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، تشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

قام بالتوقيع على العقد اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا، وياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة والمحافظة