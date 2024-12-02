اختطاف وتعذيب وسرقة.. تفاصيل ارتكاب سائق وزوجته جريمة بشعة بحق معلمة فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

في قلب مدينة أسيوط، حيث تتداخل خيوط الحياة اليومية ببساطتها وقسوتها، وقعت جريمة منطقة الوليدية هزت المدينة بأكملها؛ إذ تحولت قصة صداقة إلى كابوس مرعب، وكشفت عن أعماق الشر الكامنة في النفوس.

كان "عمرو.ع" 35 عامًا، و"كريمة.م" 33 عامًا، زوجين عاديين، تربطهما علاقة صداقة قوية بـ"أحمد.ق"، شاب طموح يعمل بجد من أجل مستقبله؛ لكن هذه الصداقة التي بدأت ببراءة الطفولة، تحولت إلى صراع مرير بسبب خلافات مالية نشأت بين الزوجين وأحمد.

حقد عمرو وكريمة على صديقهما السابق نما يومًا بعد يوم، حتى استحوذ على تفكيرهما وأصبح الشغل الشاغل لهما، ولم يكتفيا بإلحاق الضرر المادي بأحمد، بل قررا الانتقام منه بطريقة بشعة، فاستهدفا أضعف نقطة لديه وهي أمه "عفاف.ع. م" 50 عامًا، معلمة علوم بإحدى مدارس المدينة.

خطط الزوجان لتنفيذ جريمتهما بعناية، فترقبا خروج "عفاف" من منزلها في أحد الأيام، ثم قاموا باختطافها بسيارة "توك توك" ونقلوها إلى مكان منعزل بمنطقة الملجأ بمركز الفتح؛ هناك، شرعوا في تنفيذ مخططهم الشيطاني، فجردوا المعلمة من ملابسها وهددوها بقتلها إذا لم يسلمها ابنها أمواله.

رفضت "عفاف" الاستجابة لمطالبهم، فانهالوا عليها بالضرب والشتائم، لكنها بعد ساعات من العذاب، تمكنت من الفرار والعودة إلى منزلها، وتقدمت ببلاغ إلى الشرطة التي تمكنت من القبض على الزوجين.

أمام جهات المحققين، اعترف الزوجان بجريمتهما الشنيعة، وكشفا عن الدوافع التي دفعتهما لارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

تعود وقائع القضية رقم 2962 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى تلقي قسم الشرطة بلاغا من " عفاف . ع . م " 57 عامًا معلمة بإحدى مدارس حي شرق أسيوط بقيام سائق وزوجته باختطافها واستدراجها إلى منزلهما وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية وسرقة هاتفها المحمول و100 ألف جنيه وفيزا المرتب الخاص بها.

وتوصلت تحريات معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى قيام المتهمان "ع. ع" 35 عامًا سائق وزوجته "ك.م" 33 عامًا بخطف المجني عليها عن طريق التحايل واستدراجها داخل مركبة " توكتوك " إلى مسكنهما بقرية الواسطى بمركز الفتح وسرقتها تحت تهديد السلاح وإجبارها على خلع بعض ملابسها وتصويرها بهاتف محمول.

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على سائق وزوجته بعد إدانتهما باختطاف معلمة واستدراجها إلى مسكنهم وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية وسرقتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

