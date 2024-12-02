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"نغم" من سوهاج.. طالبة تعليم فني حفظت القرآن وصوتها يأسر القلوب -فيديو وصور

02:24 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين، بثًا مباشرًا بعنوان سلطت فيه الضوء على موهبة الطالبة "نغم" ابنة محافظة سوهاج.

وقالت نغم هلال عبدالله، الطالبة بالصف الثاني بمدرسة بنهو الثانوية الإلكترونية بنات التابعة لإدارة طهطا التعليمية شمالي محافظة سوهاج، إنها بدأت في حفظ القرآن الكريم عندما كانت تلميذة بالصف السادس الابتدائي، مضيفًة أنها اتمت حفظه العام الماضي.

وأوضحت بنت قرية شطورة، أنها تلقت حفظ القرآن الكريم على يد معلمة بقريتها، مشيرًة إلى أن تشجيع والدها كان له الأثر الأكبر والطيب في نفسها على إتمام حفظ القرآن الكريم بصوت جميل.

نغم سوهاج حفظ القرآن
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