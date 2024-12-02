محافظ بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسجد السيدة حورية، لمتابعة خطة تطوير المسجد التي يجري تنفيذها بالتنسيق بين المحافظة، ووزارتي الأوقاف، والسياحة والآثار، ومؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة بيوت الله، والعناية بها وصيانتها.

وخلال الجولة جرى استعراض تفاصيل خطة التطوير، التي تراعي كافة الأبعاد والجوانب التاريخية والثقافية، للحفاظ على الطابع الأثري والديني للمسجد، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات المقدمة للزوار والمصلين، فضلا عن تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للمبنى.

كلف المحافظ لجنة فنية مختصة من ديوان عام المحافظة تضم التخطيط العمراني، والمكتب الفني، والشئون القانونية، والمختصين من الأوقاف والأثار والجهات ذات الصلة، لمتابعة ومراجعة كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع من خلال إجراء الدراسات القانونية والفنية المطلوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسجد السيدة حورية يُعد من أبرز المساجد التاريخية في محافظة بني سويف، وهو مكان ذو طابع ديني وثقافي عميق في نفوس أبناء المحافظة وزوارها من مختلف أنحاء مصر، ويعتبر من المعالم البارزة التي تسعى محافظة بني سويف للحفاظ عليها وتطويرها خاصة وأنه تمثل وجهة دينية وسياحية مرموقة.