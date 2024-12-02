محافظ المنوفية يشهد اصطفاف الدفعة الثانية من معدات منظومة المخلفات الصلبة -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، اصطفاف الدفعة الثانية من المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024/2025 بتكلفة إجمالية 151 مليون جنيه، بحضور وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس إبراهيم مرعي العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات.

وخلال تفقده، أشار محافظ المنوفية أن إجمالي حجم المعدات الجديدة بلغت 29 معدة، تنوعت بين سيارات كسح ورش وشفط مياه وسيارات مجهزة قلاب حمولة 20 طن، و50 طن، برج كهرباء، بالإضافة إلى معدات جديدة لدعم منظومة الحماية المدنية، كمساهمة في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة.

ووجه المحافظ بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة علي أن تشمل وحدة التدخل السريع ومراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً علي ضرورة اختيار أكفأ العناصر البشرية من سائقي المركبات والحفاظ على تلك المعدات والاهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان استمرارية وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب، هذا وتُعد محافظة المنوفية من أولى المحافظات في توريد معدات الخطة الاستثمارية للارتقاء بمستوي الخدمات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفي، لافتاًَ إلى أن تلك المعدات ستساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعًا لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين فضلاً عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ.