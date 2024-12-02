القبض على شقيقين قتلا شاباً بسبب قطعة أرض في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شقيقين بتهمة قتل شاب بطلقات نارية إثر مشاجرة بسبب قطعة أرض، في قرية الرزقة، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بمصرع "ع"، يبلغ من العمر 42 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة مع شقيقين في قرية الرزقة التابعة لدائرة المركز وفرا هاربين.

وبعد تكثيف التحريات تم القبض على المتهمين أحدهما يبلغ من العمر 35 عامًا، والآخر 20 عامًا، بتهمة قتل شاب بطلقات نارية إثر مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض في قرية الرزقة مركز أبوتشت.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.