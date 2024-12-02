أمن المعلومات واللوجستيات.. 10 معلومات عن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الإيطالي في مصر، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أمس الأحد، حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد.

ونستعرض في النقاط التالية أبرز المعلومات عن مدرسة ظهر:

- بدأت الدراسة في المدرسة عام 2021.

- أنشئت المدرسة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومحافظة بورسعيد.

- يشارك في المدرسة مؤسسة ايوك، وشركة الغاز الطبيعي المصرية القابضة، وشركة بترول بلاعيم، ومؤسسة السويدي اليكتريك.

- تهدف مدرسة ظهر إلى تعزيز مهارات الشباب التقنية لتحسين فرص العمل.

- تتضمن الدراسة في المدرسة تعليم وتدريب تقنيين مهنيين ممتازين، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنمو الاقتصادي في مصر.

- تضم مدرسة حقل ظهر التكنولوجية الفنية المتقدمة 5 أقسام.

- تتضمن تخصصات المدرسة: صيانة وتشغيل معدات الطاقة، والصيانة الكهربائية، والشبكات وأمن المعلومات، واللوجستيات، وصيانة السيارات والمركبات الخفيفة.

- تخرج من الدفعة الأولى للمدرسة 240 طالب مؤهلا للاندماج بسوق العمل.

- تنظم المدرسة ملتقيات توظيف دورية للخريجين بالتعاون مع كبرى المؤسسات والكيانات الاقتصادية.

- يحصل الطالب على تدريب عملي طوال فترة الدراسة بكبرى الكيانات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية.