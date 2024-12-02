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جامعة طيبة التكنولوجية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان توقعان بروتوكول تعاون

12:40 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    جامعة طيبة التكنولوجية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
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    جامعة طيبة التكنولوجية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
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الأقصر- محمد محروس:

وقعت جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين، بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة، في خطوة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء مجتمع جامعي قائم على الاحترام والتسامح.

هدف البروتوكول إلى توحيد الجهود بين الجانبين؛ لتنفيذ برامج وفعاليات توعوية تساهم في نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة. كما يشمل البروتوكول تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء دراسات وبحوث في هذا المجال.

الدكتور عادل زين الدين، أكد في كلمته على أهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف الجامعة في بناء مجتمع جامعي متكامل، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان وتسعى جاهدة لتنفيذ برامج تعزز هذه القيم.

من جانبه، أشاد رئيس المنظمة، بهذا التعاون، مؤكداً على دور الجامعات في نشر الوعي بحقوق الإنسان وبناء أجيال واعية بحقوقها وواجباتها.

جامعة طيبة التكنولوجية المنظمة المصرية حقوق الإنسان
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