محافظ الأقصر يوجه بتطوير ورفع كفاءة ساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك -صور

تحصين أكثر من 84 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنيا -صور

الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، محيط مسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك، ووجه بإنشاء سور حول ساحة المسجد بما يتلائم مع الهوية البصرية والطابع المميز لمدينة الأقصر، والتنفيذ من خلال الجهاز المركزي للتعمير، في إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها شوارع محافظة الأقصر.

واستكمل المحافظ جولته، حيث تفقد ساحة معبد الكرنك، وموقف الحنطور حيث التقي مع أصحاب الحناطير موجها تعليماته باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم ارتداء الحفاضات للخيل، والمصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها عند تكرار المخالفة.



وشدد على ضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور، بوضع "حفاضات" للخيل، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.



رافق محافظ الأقصر خلال جولته، اللواء علي شرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس هاني طايع مدير الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.