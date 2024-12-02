بالصور.. محافظ أسيوط يوجه بحصر الرواكد وطرحها في مزادات لتعظيم الاستفادة

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أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماعًا مع وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، بما في ذلك حصر الرواكد والكهنة والخردة المتراكمة في المخازن التابعة لهم، وطرحها للبيع عبر بوابة الخدمات الحكومية من خلال مزادات سريعة لتعظيم وتنمية الموارد المحلية للمحافظة.

حضر الاجتماع، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشؤون الإدارة العامة للمكتب الفني، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات في مجالات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والعمل والإسكان والطرق والأوقاف والزراعة والاتصالات وفرع وسط الصعيد للتأمين الصحي والثقافة والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

وجه المحافظ، جميع مديري المديريات الخدمية بعمل حصر شامل خلال أسبوع لكافة الكواهن والرواكد غير المستغلة، مثل الأخشاب والكاوتش والحديد والورق وقطع الغيار والبطاريات، التي تقرر الاستغناء عنها لتعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها.

وشدد على ضرورة تدوير هذه المخلفات والاستفادة منها في مختلف المجالات لتنمية الموارد، وفقًا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو إنابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مباشرة هذه الإجراءات.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الاستفادة من طلاب وخريجي مدارس التعليم الفني في تدوير هذه المخلفات، مثل إنشاء أكشاك لبيع قطع الغيار المستعملة أو إعادة تدوير الحديد لعمل قوائم فك وتركيب لخيام الأسواق الأسبوعية، أو تصنيع ماكينات لتدوير المخلفات مثل مخلفات الموز لصنع أثاث ومعارض لتسويقها.

كما طالب بتفعيل بنك الأفكار للاستفادة من مقترحات المواطنين لتحقيق التنمية المنشودة.