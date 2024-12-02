دون إصابات.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

انهار منزل خالي من السكان مكون من 4 طوابق بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، دون وقوع خسائر في الأرواح، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي مجلس المدينة إلى مكان الحادث وجرى فرض كردونا أمنيا بمحيط الواقعة تمهيدا لإزالته حتى سطح الأرض.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، حول الواقعة، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انهيار منزل على مساحة 80 مترا بشارع بن الوليد دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحادث، وجرى استدعاء مسؤولي مجلس مدينة دكرنس والإدارة الهندسية ومعدات مجلس المدينة تمهيدا لرفع الأنقاض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.