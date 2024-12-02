أخفى الجثة في برميل وصب عليها خرسانة.. محاكمة أب قتل ابنه انتقامًا من طليقته بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تنظر محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، اليوم الاثنين، ثان جلسات محاكمة تاجر مواشي في اتهامه بقتل ابنه ودفنه داخل برميل ووضع خرسانة عليه في باطن الأرض بمنزله، بالإخيضر دائرة مركز شرطة المراغة، وذلك بعد انتهاء مدة إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية؛ للتأكد من سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

بداية الواقعة ترجع لشهر نوفمبر 2023، عندما تلقى مأمور مركز شرطة المراغة بلاغًا من "عائشة. ا" 39 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز باختفاء ابنها "عبدالمعز. ب" 10 أعوام تلميذ عن مسكن الأسرة، وأضافت أنها منفصلة عن زوجها المدعو "بخيت. م" 40 عامًا تاجر مواشي، ولديها حكم قضائي بحضانة طفليها "المتغيب المذكور، وشقيقه إبراهيم 15 عامًا طالب في الصف الثالث الإعدادي".

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، والد الطفل المتغيب المذكور المدعو "بخيت. م" 40 عامًا تاجر مواشي ويقيم دائرة المركز؛ بسبب خلافات بينه وبين طليقته حول حضانة الطفلين.

وضبطت قوات الأمن المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بوجود خلافات بينه وبين طليقته حول حضانة الأولاد، ورغبته في إقامة طفليه لديه، مضيفًا أنه في شهر نوفمبر 2023 حضر إليه نجله المبلغ بغيابه دون علم والدته وظل معه عدة أيام، دون تحرير والدته محضر بذلك، وتابع أنه طلب من نجله الإقامة لديه وعدم العودة لوالدته إلا أنه رفض، ما دفعه إلى التعدي عليه بالضرب بالأيدي ضربًا مبرحًا حتى دخل في نوبة إغماء، ثم كتم أنفاسه وأطبق على رقبته بيديه حتى فارق الحياة.

وعن كيفية تخلصه من جثة نجله بعد موته كشف الأب، أنه حفر حفرة داخل المنزل، ثم وضع بداخلها برميل بلاستيك كان يستخدم لتخزين المياه، ثم ألقى الجثة بداخله، ثم وضع عليه طبقة قليلة من الأتربة، ووضع بعد ذلك كمية من الخرسانة حتى امتلئ البرميل، ثم ساوى الأرضية بعد ذلك بالأتربة بنفس مستوى المنزل؛ لإخفاء معالم الجريمة، مضيفًا أنه بعد ارتكاب الجريمة غادر البلد وسافر لمحافظة الإسكندرية بحجة البحث عن عمل، وعاد منذ يومان للبلد؛ لحلول شهر رمضان المبارك.

وجرى استخراج الجثة في حالة تحلل بإرشاد المتهم، ونقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.