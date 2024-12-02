محافظ السويس يكرم أحد أصحاب الهمم لنجاحه في أول امتحان إلكتروني لمحو الأمية -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

كرم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، الشاب محمد دياب أحد نماذج الإصرار والتحدي لذوي الهمم، وذلك بعد اجتياز أول اختبار إلكتروني لمحو الأمية بالمحافظة.

واستقبل محافظ السويس، محمد دياب ووالدته بمكتبه في الديوان العام، واستمع إلى قصة كفاح الشاب الذي يعاني من ضمور في العضلات وضمور في المخ، إلا أن ذلك لم يمنعه من التعلم والحصول على شهادة.

وحرص المحافظ، على تكريم محمد تقديرا لإجراء الامتحان الإلكتروني واجتيازه بسهولة ومهارة، رغم أنه يعاني إعاقة حركية بالساقين والذراع الأيمن، وبرغم كل الظروف الصعبة والتحديات أجاد الكتابة على الكمبيوتر والموبايل.

وحصل الدارس محمد دياب على شهادة اجتياز اختبارات محو الامية، وأعرب عن استعداده التام لمواصلة التعليم بالمرحلة الإعدادية، بعد حصوله على شهادة محو الأمية، شهد التكريم السيدة رفاعى مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس.