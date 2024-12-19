القليوبية ترفع حالة الطوارئ بعد موجة أمطار متفرقة (صور)

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية هطول أمطار تراوحت بين متوسطة وخفيفة، مصحوبة ببرودة في الطقس، وانتشار للغيوم على بعض مناطق قرى ومدن المحافظة.

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في جميع المراكز والمدن، مشددًا على جاهزية الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع أي مواقف طارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة لتخفيف الآثار المترتبة على الأمطار.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المدن برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، مع التواجد الميداني المستمر لمتابعة عمليات شفط المياه.

كما طالب بتمركز سيارات الشفط والمعدات في المناطق المتوقع تجمع المياه بها لتسريع عمليات الشفط ومنع تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

أكد المحافظ على استمرار جهود الوحدات المحلية لشفط تراكمات المياه، وذلك بالتنسيق مع مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ.

وشدد على تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بالغرفة الرئيسية في الديوان العام لمتابعة تطورات الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء.

في سياق متصل، وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرق الطوارئ بالعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد على استمرار تمركز المعدات للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة لليوم الثاني، وحتى تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار بشكل كامل.