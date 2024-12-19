ضبط 4 متهمين بقتل موظف ضبطوه في علاقة غير شرعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت أجهزة الأمن في كفر الشيخ من القبض على 4 أشخاص متهمين بقتل مندوب بإحدى شركات تمويل القروض الصغيرة، وذلك إثر التعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" على خلفية ضبطه في علاقة غير شرعية في إحدى قرى مركز سيدي سالم.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية أبو العزائم بضبط لص داخل أحد المنازل. وانتقل الرائد محمد عاطف، رئيس مباحث المركز، برفقة معاونيه، إلى مكان البلاغ، حيث عثروا على جثة شخص في العقد الرابع من عمره، مصابًا بطعنة في البطن.

وتبين من التحقيقات أن الضحية هو "م.ع.م"، 42 عامًا، مندوب في إحدى شركات تمويل المشروعات الصغيرة، ويقيم في قرية تيدة. وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة شقيق أحد المتهمين، مستغلة غياب زوجها العامل في إحدى الدول العربية. وقد لاحظ بعض المتهمين تردد المجني عليه على منزل الزوجة، فقرروا الانتقام منه.

وفي يوم الحادث، راقب المتهمون المجني عليه أثناء توجهه إلى منزل الزوجة، حيث اقتحموا المنزل وتفاجأوا بالمجني عليه في علاقة غير شرعية مع الزوجة. وعلى إثر ذلك، قاموا بالتعدي عليه بسكين ما أسفر عن إصابته بطعنة في بطنه، أدت إلى وفاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة. كما قررت النيابة حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.