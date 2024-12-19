الصور الأولى لضحايا بيارة الصرف الصحي بالمنوفية.. جميعهم من الغربية

الغربية - مروة شاهين:

خيّم الحزن الشديد على أهالي قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، عقب مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين داخل بيارة صرف صحي، أثناء عملهم في تطهير البئر بإحدى قرى محافظة المنوفية.

حصل "مصراوي" على أسماء وصور الضحايا، وهم:

محمد كارم (24 عامًا)

محمد رأفت أبو عيسى (27 عامًا)

جمال مصطفى الفقي (30 عامًا)

محمد رجب إسماعيل (30 عامًا)

وقد أصيب: محمد سامي إسماعيل (42 عامًا)، مقيم بمركز طنطا، وإسلام البسيوني (32 عامًا)، مقيم بقرية دكما، مركز شبين الكوم.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين داخل بيارة صرف صحي في محطة رفع قرية الماي.

تم نقل الضحايا والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيقات.



