بعد مصرع 4 بمحطة معالجة.. مصدر بشركة المياه بالمنوفية: لسنا مسؤولين

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، تفاصيل حادث وفاة 4 عمال مساء اليوم الخميس، في أعمال تركيب محابس داخل محطة معالجة مياه الشرب بقرية الماي بشبين الكوم، مؤكدًا أن الحادث وقع خلال فترة ما بين الساعة الرابعة والخامسة عصرًا.

وأوضح المصدر أن العمال المتوفين كانوا يعملون في مشروع تحت إشراف شركة مقاولات خاصة من محافظة الغربية، ولم تكن الشركة التابع لها المشروع جزءًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية. وأكد المصدر أن جميع الأعمال كانت مسؤولية الشركة الخاصة.

وبحسب التحقيقات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة 4 عمال هم: "محمد.ك" 24 عامًا، "محمد.ر.أ" 27 عامًا، "جمال.م.ا" 30 عامًا، و"محمد.ر.إ" 30 عامًا، وجميعهم من مركز طنطا.

كما أصيب كل من "محمد.س.إ" 42 عامًا من مركز طنطا، و"إسلام.ا" 32 عامًا من قرية دكما مركز شبين الكوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا عن الحادث، حيث تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.