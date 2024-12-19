التضامن الاجتماعي بالشرقية: بدء التسجيل في مسابقة "الأم المثالية" حتى منتصف يناير 2025

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية عن فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، حيث يستمر التسجيل من 17 ديسمبر 2024 حتى 16 يناير 2025.

وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن الفئات التي سيتم تكريمها هذا العام تشمل: الأم البديلة التي رعت ابنًا من أبنائها كريمًا في نسبه داخل أسرتها أو الأم البديلة التي تقوم بكفالة بدون زواج، الأم المثالية التي لديها ابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة وحصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو تميز في مجالات رياضية، علمية أو فنية، بالإضافة إلى أم الشهيد من القوات المسلحة أو الشرطة.

وأشار وكيل الوزارة إلى معايير اختيار الأم المثالية التي تشمل أن تكون لها قصة عطاء مميزة، وأن تكون قادرة على القراءة والكتابة، وألا يتجاوز عدد أبنائها ثلاثة (مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا الشرط). كما يجب أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، باستثناء الابن ذو الإعاقة الذهنية غير القابل للتعليم.

كما أضاف عبد المتجلي أن من بين الشروط أيضًا أن تكون الأم لها ابن مميز في أحد المجالات (رياضة، تعليم، أو فنون)، وأن يكون لديها دور في خدمة المجتمع أو المشاريع المجتمعية والتطوعية، فضلاً عن دعم دمج الأبناء ذوي الإعاقة اجتماعياً.

وأوضح أنه يمكن للأم البديلة التي تكفل طفلاً من كريمي النسب أو الأم التي تتكفل بأبناء زوجها، وكذلك الخالة والعمة والجدة، التقدم للمسابقة بشرط أن يكون الابن البديل حاصلًا على مؤهل جامعي والمساواة بين الأبناء.