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الطبيب الشرعي لفحص هياكل بشرية ملقاة بدوار في قنا

09:10 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الطبيب الشرعي لفحص هياكل بشرية ملقاة بدوار في قنا

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة برئاسة مدير نيابة الوقف، بندب الطبيب الشرعي لفحص الهياكل البشرية التي عُثر عليها صباح أمس، ملقاة داخل مدافن ملحقة بدوار في مدينة الوقف، شمالي محافظة قنا.

وتقرر تكليف الطبيب الشرعي بأخذ البصمة الوراثية (DNA) للهياكل البشرية لتحديد عددهم ما إذا كانت جثتين أو أكثر، وكذلك لتحديد نوعهم (ذكور أو إناث)، وكشف أي إصابات تسببت في وفاتهم.

في سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها لكشف غموض واقعة العثور على هياكل بشرية متمثلة في جمجمتين وكومة من العظام بها قطع قماش قديمة، ملقاة داخل المدافن بمدينة الوقف، دون وجود أي آثار لنبش قبور.

وقد تم فتح تحقيق عاجل مع ثلاثة أشخاص مسؤولين عن دفن الموتى في المدافن بمدينة الوقف، لكشف ملابسات الواقعة بعد عثورهم على هذه الهياكل البشرية داخل دار إحدى العائلات في المدينة.

النيابة العامة قنا الهياكل البشرية مدينة الوقف الطب الشرعي البصمة الوراثية مديرية أمن قنا
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