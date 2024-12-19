إدراج جامعة طيبة التكنولوجية في التصنيف العربي للجامعات لـ 2024

الأقصر - محمد محروس:

أعلن مجلس التصنيف العربي للجامعات، المنبثق من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم (ألكسو) واتحاد الجامعات العربية، نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، الذي أُعلن عنه اليوم الخميس. حيث حلت جامعة طيبة التكنولوجية في المركز 179 من أصل 180 جامعة عربية، من بين 373 جامعة من 16 دولة عربية، كما حصلت على المركز 48 محليًا.

وجاء الإعلان عن نتائج التصنيف في مؤتمر صحفي للأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت، حيث تم الكشف عن قائمة الجامعات في النسخة الثانية من التصنيف تحت عنوان "تميز وإبداع في التعليم العالي".

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن فخره واعتزازه بإدراج الجامعة التي لم تتجاوز ثلاثة أعوام في هذا التصنيف الهام، بين الجامعات والكليات العربية والمصرية المرموقة. ووجه شكره لجميع من ساهم في إدراج الجامعة في هذا التصنيف، وعلى رأسهم الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأكد الدكتور زين الدين أن هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في فترة قصيرة يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

يُذكر أن التصنيف العربي للجامعات هو إحدى المبادرات الإقليمية لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، ويهدف إلى دعم الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي وتعزيز التنافسية بين الجامعات وفقًا للمعايير الدولية. يعتمد التصنيف على المعلومات المقدمة من الجامعات بنسبة 45%، بالإضافة إلى مؤشرات البيانات من قاعدة بيانات Scopus - Scival بنسبة 55%. يشمل التصنيف أربعة مؤشرات رئيسية: التعليم والتعلم (30%)، البحث العلمي (30%)، الإبداع والريادة (20%)، والتعاون الدولي وخدمة المجتمع (20%).