"مشوار الألف الذهبية" يقدم خدمات مجانية لأكثر من 36 ألف حالة في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

واصلت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن الحملة التنشيطية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة»، حيث تم الكشف على 9031 منتفعة في اليوم الرابع من المرحلة الأولى للحملة.

ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي السيدات اللاتي حصلن على وسائل تنظيم الأسرة 2253 سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في الأيام الأربعة الأولى إلى 366257 سيدة. كما تم توفير خدمات متابعة الحمل والتخصصات الطبية الأخرى.

انطلقت الحملة يوم الأحد الماضي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن الحملة ستستمر حتى 26 ديسمبر 2024، وتنقسم إلى مرحلتين، حيث تشمل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى خدمات طبية أخرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تقدم خدماتها مجانًا لجميع السيدات في المحافظة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تتم من خلال 227 عيادة ثابتة، بالإضافة إلى 12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية. وتشارك في الحملة 117 طبيبًا، 329 ممرضة، و420 رائدة ريفية ومثقفة سكانية تم تدريبهم بشكل جيد لتقديم الخدمات المطلوبة.