"نزلوا ينقذوه ماتوا معاه".. ننشر أسماء 4 وفيات ومصابين في حادث بيارة "الماي" بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر طبي مسؤول بمحافظة المنوفية لموقع "مصراوي"، مساء اليوم الخميس، عن أسماء الوفيات الأربعة في حادث سقوط عدد من العمال في بيارة للصرف الصحي بمحطة رفع قرية الماي بشبين الكوم بالمنوفية، أثناء محاولة تنظيفها.

وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: "محمد.ك" 24 عامًا، مقيم مركز طنطا، و"محمد.ر.أ" 27 عامًا، مقيم مركز طنطا، و"جمال.م.ا" 30 عامًا، مقيم مركز طنطا، و"محمد.ر.إ" 30 عامًا، مقيم مركز طنطا.

وأضاف المصدر أن المصابين هم كل من "محمد.س.إ" 42 عامًا، مقيم مركز طنطا، و"إسلام.ا" 32 عامًا، مقيم بقرية دكما مركز شبين الكوم.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين داخل بيارة للصرف الصحي في محطة رفع قرية الماي. وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، كما تم تحرير المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.