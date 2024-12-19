استعدادات قصوى في الإسكندرية لمواجهة الفيضة الصغرى.. و4 تحذيرات من المصايف للمواطنين (صور)

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طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد

الإسكندرية - محمد عامر:

رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية بموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار، تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى.

ووجه اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، باستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين، فضًلا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى نشر سيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي ومعتاد تجمع مياه أمطار بها.

ومن جانبها، أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية 4 تحذيرات للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تزامنًا مع الطقس السيئ وتشمل:

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرا لبرودة الطقس خلال فترة النوّة خوفًا من الإصابة بنزلات البرد المتوقعة.

- الابتعاد عن المناطق المكشوفة خلال العواصف الشديدة.

- توخي الحذر أثناء القيادة في الطرق السريعة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

- تجنب كافة الأعمال والانشطة البحرية والصيد نظرًا لارتفاع الأمواج.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت استمرار انخفاض الحرارة، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على الإسكندرية ومحافظات السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة خلال الطقس السيئ وسقوط الأمطار وخاصة مع احتمالية تشكل السيول خاصة على بعض مناطق محافظة مرسى مطروح.