يفيض البحر وتعلو أمواجه.. 6 معلومات عن نوة "الفيضة الصغرى"- صور

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الإسكندرية - محمد عامر:

توقعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن تشهد المحافظة، اليوم الخميس، طقسً سيئًا وأمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة مساءً على بعض المناطق وخاصة شمال وغرب المحافظة، تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى.

وتتزامن توقعات هطول الأمطار مع نوة "الفيضة الصغرى"، والتي يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عنها في السطور التالية:

- تبدأ نوة "الفيضة الصغرى" عادة بدءًا من يوم 19 ديسمبر من كل عام.

- يرجع سبب تسميتها بالفيضة لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير.

- تضرب الإسكندرية في صورة رياح شمالية غربية وشديدة الأمطار.

- تستمر أمطار نوة المكنسة غالبًا لنحو 5 أيام.

- ترتبط نوة الفيضة الصغرى ببدء فصل الشتاء رسميًا.

- يأتي عقب "الفيضة الصغرى" نوة "عيد الميلاد" والتي تتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد ميلاد المجيد.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.