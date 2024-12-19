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شاب يقتل زوجته صعقًا بالكهرباء في البحيرة

05:48 م الخميس 19 ديسمبر 2024

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البحيرة - أحمد نصرة:

قتل زوج شاب زوجته صعقًا بالكهرباء، عقب تقييدها بالأحبال، في واقعة شهدتها إحدى قرى مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى كفر الدوار العام أميرة ف ح ب 18 عامًا جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين لمفتش الصحة وجود أثار صعق كهرباء باليدين والساعدين وقرر وجود شبهة جنائية

جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتوصلا التحريات أن وراءها زوج المجنى عليها ويدعى محمد ص ع 27 عاما، عامل زراعي.

بضبط المتهم ومواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأفاد بتوثيق زوجته بواسطة حبل وإيشارب داخل غرفة نومها وصعقها بواسطة سلك كهرباء عقب توصيلة بقابس كهرباء حتى فارقت الحياة، معللا ارتكاب الواقعة بتعديها عليه وأهليته بالسب والشتم ورفضها إقامة علاقة زوجية معه.

ضبطت أدوات الجريمة بإرشاد المتهم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

شاب يقتل زوجته زوج يصعق زوجته بالكهرباء أثار صعق كهرباء باليدين محافظة البحيرة
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