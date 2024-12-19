انعقاد المؤتمر السنوي العاشر لوحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

أطلقت وحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية الطب في جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي العاشر، والذي عُقد بالمركز العلمي الجديد للجراحة، تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود. أحمد عناني عميد كلية الطب.

شهد المؤتمر حضور عدد كبير من قيادات الجامعة ووكلاء وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى جانب نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال الجهاز الهضمي والكبد.

تناول المؤتمر أحدث التطورات في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، مع التركيز على دور التقنيات الحديثة في مجال المناظير الطبية. كما تم استعراض مجموعة من الأبحاث والابتكارات العلمية المتعلقة بالتهابات الكبد الفيروسية، والقولون العصبي، وأمراض البنكرياس.

أكد د. إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على تعزيز البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات العلمية بشكل دوري لدورها البارز في تبادل الخبرات وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة خلال المؤتمر تعكس أهميته بمشاركة كفاءات علمية متميزة.

من جانبه، عبّر د. هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن اعتزازه بوجود كوكبة من العلماء والأساتذة، مشيداً بالدور العلمي الرائد لجامعة الزقازيق الذي يُسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

كما أثنى د. وليد عبد الفتاح على الخدمات التي يقدمها قسم الباطنة والكبد ووحدة المناظير، مؤكداً أهمية الدعم المستمر للطلاب والمرضى.

وخلال المؤتمر، استعرض د. محمود عبده عاشور تاريخ وحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بقسم الباطنة العامة، مشيرًا إلى أنها تأسست عام 1976 كأول وحدة تقدم خدماتها للمرضى بقيادة نخبة من أساتذة الكبد والجهاز الهضمي.

وأضاف أن الوحدة تشمل أحدث تقنيات المناظير العلوية والسفلية، ومناظير القنوات المرارية، ومناظير ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية للمرضى مثل علاج القئ الدموي، ودوالي المريء، وتشخيص أورام الجهاز الهضمي المختلفة.

كما تقدم الوحدة برامج تدريبية لأطباء وزارة الصحة وتمنح الدبلومة المهنية في المناظير، بجانب إشرافها على الدراسات العليا والرسائل العلمية.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور نخبة من الأطباء المتخصصين، من بينهم: د. عفيفي فهمي عفيفي، د. أحمد ممدوح باشا، د. عماد عبد اللطيف، د. أمل دويدار، د. محمد عبد الباسط جميعي، د. رشاد كمال، د. محمد المدمس، د. سحر زغلول، د. محمد محمود عبد العال، د. هشام منير، د. ياسر النجار رئيس اللجنة العلمية، ود. هدى عبد العزيز رئيس اللجنة المنظمة.