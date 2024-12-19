عفش البيت مقابل جرعة موت.. تفاصيل مروعة في مقتل "حنان" على يد زوجها بالقليوبية

كتب- علي عبد المنعم:

داخل أحد المنازل البسيطة بقرية الدير بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، بدأت تفاصيل مأساة زوجين جمعتهما دروب الإدمان وفرّقتهما وحشية العنف.

الزوج، الذي اعتاد تعاطي المخدرات مع زوجته، لم يكن يتوقع أن يتحول الإدمان إلى شرارة أشعلت نيران جريمة أودت بحياة شريكة حياته.

قبل الواقعة بأيام، حاولت الزوجة "حنان هاني" أن تجد وسيلة لتلبية احتياجاتهما المتزايدة من المخدرات، فقررت بيع محتويات الشقة دون علم زوجها، الذي أصيب بحالة من الغضب الهستيري عندما اكتشف الأمر، ليبدأ شجار حاد بينهما انتهى بجريمة مروعة.

تحت تأثير الغضب، قام الزوج بتعذيب زوجته بطريقة وحشية، حيث حرق جسدها في أماكن متفرقة وضرب رأسها بالحائط بعنف حتى فارقت الحياة بين يديه، بعد ذلك، فرّ هاربًا تاركًا خلفه جثة هامدة ومشهدًا يروي معاناة عائلة تحت وطأة الإدمان.

لم يطل الوقت حتى تلقت الشرطة بلاغًا من الأهالي الذين اكتشفوا الواقعة، تحركت فرق البحث الجنائي بسرعة بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ، وبدأت في جمع الأدلة وتعقب الجاني الهارب.

فيما شيّع أهالي قرية مرصفا في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جثمان الضحية في جنازة مهيبة اتشحت فيها القرية بالسواد، حيث وُري جثمان الضحية الثرى في مقابر الأسرة وسط مشاعر من الحزن والأسى. رفع المشيعون أكفّ الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولذويها بالصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.

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