المنصورة تحتل المركز الثالث مصريًا والسابع عربيًا في تصنيف الجامعات 2024

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، تحقيق جامعة المنصورة الترتيب الثالث على مستوى الجامعات المصرية، والسابع على مستوى الجامعات العربية، في التصنيف العربى للجامعات لعام 2024، وكذلك تحقيق المركز الثاني محلياً في مؤشري "التعليم والتعلم والبحث العلمي بذات التصنيف، والذي يُظهر تركيز الجامعة على جودة التدريس والتعليم المبتكر، مع تحقيق أداء متميز في إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال بيان جامعة المنصورة ان تلك النسخة من التصنيف شارك بها حوالي 373 جامعة عربية من 16 دولة عربية، ووصل عدد الجامعات التي استكملت بيانات التصنيف 180 جامعة، وهو ضعف عدد الجامعات المتقدمة في العام الماضي 2023، والذي كان 208 جامعات فقط.

ويعتمد التصنيف بنسبة 45% على المعلومات والمؤشرات المقدمة من الجامعات، وهو مايعكس التنافسية العالية بين الجامعات العربية في هذا التصنيف، وبنسبة 55% على المؤشرات والبيانات بقاعدة بيانات Scopus - Scival.

ويرتكز التصنيف العربي للجامعات على مجموعة شاملة من المعايير التي تضمن تقييمًا موضوعيًا وشاملاً لأداء الجامعات، وتشمل أربعة مؤشرات أداء تقييم رئيسية، لكل منها 9 معايير أداء فرعية هي: مؤشر الأداء الرئيسي "التعليم والتعلم" بنسبة (30%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "البحث العلمي"بنسبة (30%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "الابداع والريادية والابتكار" (20%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع" (20%.).

وأشاد الدكتور شريف خاطر بالتقدم الملحوظ الذي حققته جامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مجموعة من العوامل الإيجابية، من بينها تطوير البنية التحتية التعليمية، وتحديث المناهج الدراسية، وزيادة الإنتاجية البحثية، ودعم المبادرات الإبداعية.

وأشار رئيس جامعة المنصورة، إلى أن هذا التقدم يؤكد على التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة، والمساهمة في بناء مجتمع معرفي، وأيضاً التزام الجامعة بدعم الابتكار وريادة الأعمال، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد خاطر أن هذا الإنجاز هو بداية مرحلة جديدة من التطور والتميز بالجامعة، حيث ستواصل جهودها لتعزيز مكانتها على المستوى العربي والعالمي، من خلال التركيز على البحث العلمي المتقدم، وتطوير الكوادر البشرية، وبناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.

من جانبه أكد الدكتور طارق غلوش- نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تقدم جامعة المنصورة في هذا التصنيف جاء نتيجة اهتمام الجامعة علي تطوير المناهج الدراسية وتوفير بيئة أكاديمية داعمة للإبداع والتميز البحثي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التفاني والإخلاص الذي أظهره كل فرد في الجامعة لتحقيق هذا التميز.