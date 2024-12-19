"نزيف 4 ساعات".. اتهام بالإهمال الطبي في وفاة شابة أثناء الولادة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:



خيم الحزن على قرية العطف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إثر وفاة الشابة إسراء عبده، التي فارقت الحياة بعد ولادتها طفلها الأول نتيجة نزيف حاد استمر لمدة أربع ساعات داخل مستشفى خاص، قبل نقلها إلى مستشفى حكومي حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

تروي والدة إسراء لمصراوي تفاصيل اللحظات الأخيرة: "بنتي قالتلي أنا بموت يا ماما، خلي بالك من أشرف ابني، الدكتورة أدتها حقنة طلق عشان تولد طبيعي، بس الحقنة عملت نزيف كبير واضطرتهم يشيلوا الرحم، ولما قلنا لهم هي فين، ضحكوا علينا وقالوا بيشطفوها، لكن بنتي كانت بتموت قدامهم."

وتضيف الأم: إدارة المستشفى الخاص أكدوا لنا أنها بخير ودقائق وتخرج من غرفة الإفاقة، حتى يتمكنوا من الحصول على أتعاب العملية: "لكن اكتشفنا إنهم خدوا حق قتلها".

وأشار والد الضحية إلى أن الطبيبة المشرفة على الحالة تسببت في تدهور وضع ابنته بسبب نقص الخبرة، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد المستشفى والطبيبة في محضر حمل رقم 9822 /2024، مضيفا: "مش هنرجع إسراء، لكن لازم أرواح الناس ما تبقاش لعبة".

مصدر طبي بمستشفى الباجور التخصصي أوضح أن الحالة وصلت إلى المستشفى، وهي تعاني من فقدان كمية كبيرة من الدماء، مما اضطر الأطباء إلى إجراء استئصال للرحم، لكن النزيف الشديد تسبب في تدهور الحالة بشكل مأساوي.