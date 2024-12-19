مصرع طفل في حادث تصادم سيارة بمنيا القمح

الشرقية ـ ياسمين عزت:

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة أمام الجمعية الزراعية بمنيا القمح محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا من مستشفى منيا القمح المركزي استقباله جثمان طفل مات في حادث تصادم، وجرى التحفظ عليه لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين أن الطفل كان يعبر الطريق وأثناء مروره صدمته سيارة أدت لوفاته.

وتحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الحادث، ومن ثم تسليم الجثمان لذويه.