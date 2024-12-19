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المؤبد لـ9 متهمين بخطف طفل في أبوتشت بسبب خلافات مالية مع والده

01:47 م الخميس 19 ديسمبر 2024

محكمة جنايات نجع حمادي

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قنا - عبدالرحمن القرشي :

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر، 9 متهمين، بخطف طفل بمركز أبوتشت بسبب خلافات مالية مع والده، بالسجن المؤبد.

تعود أحداث القضية إلى 30 سبتمبر 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين حسام.م.م، ومصطفى.ك.ع، وعلي.ح.م، وعلي.م.ا، وإسماعيل.ح.م، وعبد الرحيم.ع.خ، وأحمد.ح.ع، ومحمد.ش.ع، وحمد.خ.ع، تهمة خطف "عنتر.ج"، بطريق التحايل والإكراه، وانتحال صفة الضبطية القضائية، وإطلاق أعيرة نارية، بسبب خلافات مالية مع والده، الذي تعامل مع المتهمين بأن منزله به آثار، ونشبت خلافات مالية بينهم، وقام المتهمون بخطف نجله.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 17396 لسنة 2023 ، جنح مركز شرطة أبوتشت، والمقيدة برقم 3472 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين غيابيا بالسجن المؤبد.

محكمة جنايات نجع حمادي خلافات مالية محمد أبو كريشة أحمد فاروق الأنصاري
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